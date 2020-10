Kundgebung am Alten Meßplatz

Demonstrierte am Alten Meßplatz für Solidarität: DJin Heidi van de Alm © apt

Rund 300 Menschen demonstrierten am Samstag, parallel zur Kulturnacht, auf dem Alten Meßplatz. Dazu aufgerufen hatte das Bündnis Kulturschaffender unter dem Motto „Wer rastet, der rostet – der Jobmotor Veranstaltungsbranche steht still!“. Damit wollte das Bündnis auf die Corona-bedingte Not der Veranstaltungs- und Kulturszene aufmerksam machen, die nach wie vor von umfangreichen Betriebseinschränkungen oder -schließungen beeinträchtigt ist. „Wir sind hier, um für die Menschen zu kämpfen, die unser Leben lebenswert machen“, so Melanie Holstein vom Bündnis Kulturschaffender.

Auf der Veranstaltung sprachen unter anderem Jazzmusiker und Ella & Louis-Betreiber Thomas Siffling, Musikerin Angie Taylor und Fabian Klenk, Vorstandsmitglied des CSD Rhein-Neckar. Aufgrund der aktuellen Lage schwenkten die Organisatoren von einem Demonstrationszug auf eine stationäre Kundgebung um. Bereits im Juli hatte das Bündnis in Mannheim eine Demonstration auf die Beine gestellt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.10.2020