Kunst hautnah

Einen Einblick in die Kunstwelt bietet die 26. Ausgabe von „Offene Ateliers“. Über ganz Rheinland-Pfalz verteilt öffnen rund 320 Werkstätten an zwei Wochenenden. Ob Malerei, Fotografie oder Lichtobjekte: Künstler aller Richtungen werden ab heute wieder Besucher empfangen. Organisiert wird diese Veranstaltung vom Berufsverband Bildender Künstler (BBK).

Den Veranstaltern zufolge sind am 22. und 23. September sowie dem 29. und 30. September nicht nur Kunstwerke zu bestaunen – auch ein Blick hinter die Kulissen ist möglich. „Besucher können die Ausstellerinnen und Aussteller hautnah erleben, so lernen sie etwas über die Geschichte, die hinter den Kunstwerken steckt“, sagte Anne-Marie Sprenger, zweite Vorsitzende des BBK. „Das hilft, die Kunst, aber auch die Künstlerinnen und Künstler besser zu verstehen.“

Nicht nur für Liebhaber

Sprenger ist nicht nur an der Organisation des „Offenen Ateliers“ beteiligt, sie wird auch selbst als Ausstellerin in Lustadt (Kreis Germersheim) teilnehmen. „Ich freue mich auf viele nette Begegnungen mit den Besuchern.“ Sprenger zufolge richtet sich die Veranstaltung nicht nur an Kunstliebhaber. Auch für Kunstneulinge böten die „Offenen Ateliers“ eine Möglichkeit, „den Horizont zu erweitern“. lrs

