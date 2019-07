„Kunst leidet unter Vertrauensverlust“

Natürlich wollten sie provozieren. Und natürlich sind sie anderer Meinung. Dennoch haben die Macherinnen Kim Behm, Barbara Hindahl und Stefanie Kleinsorge den Titel so gewählt: „Kunst ist zwecklos! – ein interdisziplinäres Diskurs-Projekt“, das am Wochenende im Port 25 und an der Freien Kunstakademie Mannheim über die Bühne geht. Ob Kunst wirklich zwecklos ist – darüber spricht diese Zeitung

...