Kunst-Preis an Steffens und Schemel

Der Mannheimer Kunstpreis der Heinrich-Vetter-Stiftung geht in diesem Jahr an Joscha Steffens und Hannah Schemel. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Wie schon 2018 habe sich die Jury dafür ausgesprochen, den Preis in einen Haupt- und einen Förderpreis zu teilen, so die Mitteilung. Den mit 10 000 Euro dotierten Hauptpreis spricht die Jury dem Fotografen und Videofilmer Steffens zu, den Förderpreis mit 5000 Euro der Mannheimer Fotografin Schemel.

Mit dem 1981 im schwäbischen Waiblingen geborenen Steffens habe sich die Jury für einen Künstler entschieden, der sich mit Formen von gespielter und inszenierter Gewalt in digitalen und virtuellen Realitäten auseinandersetzt und brisante Phänomene unserer Gegenwart thematisiere. Seine Fotografien und Videoarbeiten bewegten sich zwischen Dokumentation und Fiktion.

Hannah Schemel, geboren 1994 in Bühl, lege hingegen großen Wert auf Handwerk, Materialität und Reduktion. Ihre Vorgehensweise ist laut Stadt „stark durch ihre intensive Auseinandersetzung mit der japanischen Kultur geprägt“. Auf handwerklich anspruchsvolle Weise entstünden „in einer raffinierten Mischtechnik auratische Fotografien von besonderer Qualität“.

Ausstellung ab 17. Juli in Port 25

Mannheims Kulturbürgermeister Michael Grötsch unterstreicht die Bedeutung des Preises. Er sei „nicht nur eine bedeutende Auszeichnung und ein wichtiger Impuls für die regionale Kunstförderung“, so der CDU-Politiker, „sondern auch mit insgesamt 15 000 Euro dotiert“. Damit trage er zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen professioneller Künstlerinnen und Künstler in der Metropolregion bei, so Grötsch.

Der in diesem Jahr für Fotografie und Video ausgelobte Preis wird bereits zum achten Mal verliehen. Die fünfköpfige Fachjury bestand aus Sebastian Baden (Kunsthalle Mannheim), Carolin Ellwanger (Kulturamt Mannheim), Heike Feldmann

(Heinrich-Vetter-Stiftung), Stefanie Kleinsorge (Port25 – Raum für Gegenwartskunst) und Thomas Schirmböck, (Zephyr-Raum für Fotografie). Die Ausstellung der beiden Preisträger wird am 17. Juli in Port25 – Raum für Gegenwartskunst in Mannheim eröffnet.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.02.2020