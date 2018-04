Kunst statt Kommerz: Neue Kriterien für Musikpreis gefordert

Anzeige

Berlin (dpa) - Nach dem Ende des Echos werden Forderungen nach neuen Kriterien bei der Preisvergabe und einer strengeren Kontrolle in der Musikbranche laut.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sagte am Donnerstag, ein neuer Musikpreis müsse sich an künstlerischen statt kommerziellen Leistungen orientieren. «Die Auswahl nach künstlerischen Kriterien und Jury-Entscheidungen hat sich vielfach bewährt und sollte auch hier eine Rolle spielen», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. «Klickökonomie und Kassenlage sind einfach keine guten Ratgeber.»

Die kultur- und medienpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Motschmann (CDU), schlug vor, sich am Deutschen Filmpreis, der Lola, zu orientieren. Der Preis wird an diesem Freitag in Berlin verliehen. «Die Preisträger wurden zuvor von den 1900 Mitgliedern der Deutschen Filmakademie ermittelt, also von den Kreativen selbst», sagte sie.