Kunst- und Weingenuss

Das „Festival der Künste“ mit einer Ausstellung von regionalen Künstlern findet vom 25. bis 26. Juli 2020 in Westhofen statt. Das Festival wird einvielseitiges Programm bieten, unter anderem den Besuch von Weingütern, Scheunen und alten Ruinen, in denen Werke von jungen und bereits etablierten Künstlern ausgestellt werden. Für das junge Publikum wird es ein Rahmenprogramm mit verschiedenen Kunstworkshops geben. Auch für Verpflegung in Form von Wein und Allerlei aus der Region wird gesorgt sein. Das Besondere in diesem Jahr wird die Führung durch den historischen Ortskern sein und die Möglichkeit, die Künstler und Künstlerinnen persönlich kennenzulernen. Das Musikprogramm und der Entdeckermarkt sind kostenlos, die Besichtigung des Kunstprogramms kostet 6 Euro. naTo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.03.2020