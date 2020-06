Kunsthalle in „Umbruch“

Die kommende Ausstellung der Mannheimer Kunsthalle kombiniert unter dem Titel „Umbruch“ einen historischen Rückblick mit zeitgenössischen Positionen. Weitere Details zu der von Direktor Johan Holten kuratierten Schau, die am 17. Juli eröffnen soll, hat das Museum jetzt mitgeteilt. Demnach hat sie drei Schwerpunkte. Rund ein Jahrhundert nach der wegweisenden Ausstellung „Neue Sachlichkeit“ (1925) des Museums präsentiert Holten drei Künstlerinnen der darin vorgestellten gegenständlichen Kunstrichtung: Hanna Nagel (1907-1975), Jeanne Mammen (1890-1976) sowie Anita Rée (1885-1933).

Unterschiedliche Herkunft

Das zweite und dritte Kapitel der Schau nehme den gesellschaftlichen Umbruch der Gegenwart in den Blick. Die Medien Video und Performance spielten eine zentrale Rolle. Präsentiert werde ein Film des Franzosen Clément Cogitore, der mit Street-Dancern unterschiedlicher Herkunft gearbeitet habe. Der dänisch-iranische Filmemacher Masar Sohail verarbeite seine migrationsgeprägte Biografie. Und die rumänische Künstlerin Alexandra Pirici visualisiere das Thema der Umbrüche der Gegenwart mit Tänzern.

Die Masken vor Nase und Mund der Performer verdeutlichten dabei, wie die Corona-Pandemie auch die Kunst prägt. Die als „Intervention“ charakterisierte Arbeit werde während der gesamten Eröffnungswoche aufgeführt. Zudem präsentiert Holten jüngere bildhauerische Positionen, deren für die Kunsthalle geschaffenen Werke angekauft werden. Zu diesen zählt die deutsch-türkische Künstlerin und Documenta-Teilnehmerin Nevin Aladag, spezialisiert auf eigenwillige Klangkörper.

Baugerüst in Ausstellung

Eine weitere Installation stamme von der Amerikanerin Kaari Upson, die ihre Biografie zum Ausgangspunkt ihrer Arbeit macht. Die Chinesin Hu Xiaoyuan werde zudem eine mehrteilige Skulptur beisteuern, die in der Kunsthalle fertiggestellt werde, so das Museum. Mehr als nur formal interessant könnte ein Detail der Ausstellungsarchitektur werden; um das Leitthema des Umbruchs auch in ihr zu repräsentieren, zieht sich gleichsam als roter Faden ein Baugerüst durch die Räume. Zu sehen sein soll der gesamte „Umbruch“ dann bis 18. Oktober in dem Museum am Mannheimer Friedrichsplatz. tog

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.06.2020