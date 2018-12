Kunsthalle will Jeff-Wall-Werk kaufen

Mit Jeff Wall wurde die neue Mannheimer Kunsthalle im Juni eröffnet – und daran soll in dem Haus ewig ein Werk des renommierten kanadischen Fotokünstlers erinnern. Daher möchte die Kunsthalle die Arbeit „Approach, 2014“ von ihm erwerben. Darüber berät am Donnerstag der Kulturausschuss der Stadt. Die endgültige Entscheidung fällt dann am Dienstag, 18. Dezember im Gemeinderat – immerhin geht es um knapp eine halbe Million Euro und damit einen der teuersten Kunstankäufe der zurückliegenden Jahre. Dennoch wird mit breiter Zustimmung aus der Politik gerechnet.

Erinnerung an Eröffnung

Nach der erfolgreichen Eröffnungsausstellung mit über 90 000 Besuchern in etwas mehr als drei Monaten wolle die Kunsthalle Mannheim nun auch ihre Sammlung mit einem bedeutenden Werk der Fotografie von Jeff Wall erweitern, heißt es als Begründung. „Mit dem Ankauf wird der Sammlungsbereich Fotografie signifikant um eine internationale Position erweitert und die Bedeutung der Sammlung damit insgesamt aufgewertet“, schreiben Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz und Kulturbürgermeister Michael Grötsch in ihrer Vorlage für den Gemeinderat.

„Förderung von Bildung, Kreativität und Interaktivität in der Stadtgesellschaft“ und „Mannheim als Vorreiter und Leuchtturm in der internationalen Museumsszene“ – diese „Strategischen Ziele“ der Stadt würden mit dem Ankauf erfüllt, so die Verwaltungsspitze gegenüber den Kommunalpolitikern. Da ist es nämlich üblich, alle Entscheidungen danach zu bewerten, ob sie langfristig zu dem passen, was sich die Stadt vorgenommen hat.

Zwar ist der 1946 in Vancouver geborene Jeff Wall vor allem durch seine 1978 erstmals ausgestellten Dialeuchtkästen berühmt. Inzwischen hat er aber auch großformatige Schwarz-Weiß-Fotografien und Farbabzüge in seinem Werk etabliert – und solch eine Arbeit hat sich Direktorin Ulrike Lorenz ausgesucht.

Die Leuchtkästen seien mit Preisen von weit über einer Million Euro aber „inzwischen weit außerhalb unserer Möglichkeiten“, erklärt Lorenz und wiesen „einige Tücken in der Technologie“ auf. So habe die Ausstellung im Sommer gezeigt, dass „sie bei Auf- und Abbau und ihrer Erhaltung einige Mühe machen“. Farbabzüge seien ihr zwar angeboten worden, aber keine so typischen Arbeiten für Jeff Wall, so Lorenz. Für die eher düstere Schwarz-Weiß-Fotografie der farbigen, in eine Decke gehüllten Obdachlosen vor einem Lager aus Kartons unter einer Brücke konnte sie sich indes sofort begeistern – aus mehreren Gründen. Einmal habe sie bei einem Künstlergespräch erlebt, wie Jeff Wall dieses Werk „sehr eindringlich erklärte“. Es passe mit seiner „explizit sozialen Thematik“ zu Mannheim und lasse sich „in einer wunderbaren Interaktion mit unseren Skulpturen zeigen“, so die Direktorin. Zudem habe Jeff Wall während seines Mannheim-Aufenthalts oft selbst im Raum mit den Lehmbruck-Skulpturen gesessen, beobachtete sie.

Für Lorenz ist Wall „einer der ganz großen Gegenwartskünstler“, der Ankauf „eine Erinnerung an diesen historischen Moment der Eröffnung“. Schließlich sei der Künstler der Kunsthalle beim Preis „sehr entgegengekommen.“

Seine Galerie berechnet 400 000 US-Dollar, was beim Kurs Ende November 352 000 Euro entspricht. Hinzu kommen noch Steuern und Transportkosten, was die Summe von 426 880 Euro ergibt. Davon kann die Kunsthalle durch die Umwidmung eines Anteils des städtischen Betriebskostenzuschusses für Investitionen sowie Einnahmenüberschüsse ihres Museumshops 150 000 Euro decken.

„Sehr gute Ergänzung“

Eine Stiftung und ein Privatspender bringen weitere 116 880 Euro auf. Hinzu kommen 160 000 Euro vom Förderkreis der Kunsthalle. Im Gegensatz zu früheren Ankäufen, die in seinem Eigentum blieben, schenkt er aber seinen Anteil an dem Werk der Kunsthalle. Der Verein wird das aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanzieren, kündigt die Vorsitzende Verena Eisenlohr an. Hauptziel des Förderkreises sei, die Kunsthalle durch Ankäufe zu unterstützen, so Eisenlohr: „Im Gespräch mit Ulrike Lorenz waren wir uns schnell einig. Das ausgesuchte Werk stellt eine sehr gute Ergänzung der Sammlung gerade in dem Bereich der Fotographie dar und überzeugt auch durch seine Vielschichtigkeit“, meint Eisenlohr.

