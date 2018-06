Kurzfilmfestival in Hamburg beginnt

Anzeige

Hamburg (dpa) - Der Skandal beim Internationalen Kurzfilmfestival in Hamburg ist programmiert: In seinem Wettbewerb «Flotter Dreier» dreht sich diesmal alles um Skandalöses aus Politik, Kunst, Religion, Ehe und vielem anderen mehr, wie die Veranstalter des am Dienstag (5. Juni) beginnenden Filmfests mitteilten.

Ob legitime Empörung oder künstliche Aufgeregtheit - die zu sehenden Beiträge versammelten viele Facetten bis hin zu einem «spanischen Harvey Weinstein». Aus rund 200 Beiträgen zum Thema «Skandal» wurden 25 ausgewählt. Insgesamt zeigt das Festival mehr als 300 Kurzfilme aus über 40 Ländern. Etwa 200 Filmemacher aus dem In- und Ausland sind zu Gast.

Bis zum 11. Juni soll die Hansestadt wieder zum Treffpunkt der Kurzfilmszene werden. «Die Hamburger und Hamburgerinnen können uns sicherlich noch entdecken, aber für die Branche sind wir bereits ein wichtiger Treffpunkt», sagt die künstlerische Leiterin Birgit Glombitza. «Einkäufer und Einkäuferinnen kommen, es gibt viele Panels, Diskussionen und Workshops». Zunehmend interessierten sich auch Galeristen.