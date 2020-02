Kurzweiliger Zorn

Was rumpelt und pumpelt da in der Kolbenhalle herum? Rammstein sind es nicht, auch wenn ein spontan hereingeschneiter Konzertbesucher beim beiläufigen Zuhören und Blick auf Sänger Helfried „Heli“ Reißenweber auf diesen Gedanken verfallen könnte. Vielmehr firmieren der Frontmann und seine vier musikalischen Mitstreiter unter dem Namen Maerzfeld. Wobei die seit mehr als zehn Jahren aktive Gruppe im Groben den gleichen Sound-Boden bestellt, wie Rammstein ihn einst als prominenteste Genre-Vertreter der Neuen Deutschen Härte (NDH) für eine breite Hörerschaft urbar gemacht hatten. Dass die Maerzfeld-Musiker ein Zweitleben führen, nämlich und tatsächlich als Rammstein-Coverband Stahlzeit, muss in diesem Zusammenhang niemanden überraschen.

Standesgemäßer Sound

„Zorn“ heißt das jüngste und vierte Album, das unter eigener Maerzfeld-Fahne entstanden ist, und denselben Titel trägt auch die aktuelle Tour, die einige Dutzend Zuschauer in die Kolbenhalle des Mannheimer MS Connexion Complex geführt hat, wo zunächst die Metal-Band Soulbound ein sympathisches Vorprogramm bestreitet. Dann lässt Reißenweber seine Stimme schroff gründeln, die Gitarren schrauben sich schnaubend ins Ohr, und es hat auch in Sachen Schlagwerk-Rhythmik ordentlich Schmackes, was hier passiert.

Während sich der Song-Neuzugang „Einer wie alle“ eine leichte Verschiebung in Richtung Deutschrock leistet, erweisen sich Stücke wie „Maerzfeld“ oder „Falsche Helden“ als standesgemäß wuchtig-bockig. „Schnitter“ gerät zum besten und eingängigsten Stück des mehr als eineinhalbstündigen Programms, in das es mit „Zeig mir die Nacht“ obendrein auch ein Münchner-Freiheit-Cover geschafft hat – freilich nicht ohne gründlich umgemodelt zu werden. Originalitäts- oder Innovationspreise gibt es dafür keine, aber das braucht es ja auch nicht, um dem geneigten Rammstein- und NDH-Fan eine kurzweilige Werktags-Unterhaltung zu bescheren.

