Kusz kommt zum Auftakt

Der Spielplan 2019 ist da, die Theaterkasse seit dem 1. März wieder besetzt und der Vorverkauf läuft: Das Torturmtheater Sommerhausen startet in die neue Spielzeit. Gleich die erste Premiere am 3. April ist ein echtes Highlight. „Bilder einer großen Liebe“ von Bestseller-Autor Wolfgang Herrndorf („Tschick“) erzählt die Geschichte von Isa weiter, jenes Mädchens, das Maik und Tschick auf ihrer Tour durch die Walachei getroffen hatten. Isa flieht aus der Psychiatrie und begibt sich ihrerseits auf eine abenteuerliche Reise. Der Text ist Fragment geblieben; Autor Wolfgang Herrndorf erlebte das Erscheinen des Buches 2014 nicht mehr.

Ein feministischer Mann und eine Frau, die auf Machos steht, verlieben sich auf einer Party. Kein Wunder, dass da höchst unterhaltsame Funken sprühen, wenn Geschlechter-Klischees auf den Kopf gestellt werden, wie es Samantha Ellis in der hochtourigen Komödie „Lieben. Feministisch“ gelingt; Premiere ist am 30. Mai.

„Die Mitwisser“ ist eine Farce des jungen Dramatikers Philipp Löhle, der seit dieser Spielzeit Hausautor am Staatstheater Nürnberg ist. Sein Held Theo Glass entführt in eine vollkommen „kwantifizierte“ Welt, in der dunklen Ahnungen über Big Data groteske Wirklichkeit geworden sind. Die subversive Komödie über eine nahe Zukunft oder doch schon die Gegenwart hat am 8. August in Sommerhausen Premiere.

Mit dem neuesten Komödienhit aus Frankreich knüpft das Torturmtheater am 10. Oktober an die große Tradition geistreicher Unterhaltungsstücke aus dem Nachbarland an. Lucie hat eine Schreibblockade, doch der Premierentermin des noch gar nicht fertig gestellten Stücks rückt unaufhaltsam näher. Da bietet Thomas, ihr Nachbar, mit einem ungewöhnlichen Vorschlag seine Hilfe an: „Alles was sie wollen“ ist ein virtuoses Spiel um Illusion und Wirklichkeit von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patelliere, das als Theater im Theater einmal mehr zeigt, dass die Wahrheit sich im Herzen der Illusion versteckt. Mitreißend, witzig und frech wie bereits ihr erstes Stück „Der Vorname“, das ein internationaler Erfolg war, als Film und in über 60 Produktionen auch in Deutschland ein Punlikumsrenner und in der Spielzeit 2013/14 sogar eines der meistgespielten Stücke im deutschsprachigen Raum war.

Zum musikalischen Spielzeit-Auftakt am 23. März erwartet TTT-Leiterin Angelika Relin mit Fitzgerald Kusz einen guten Bekannten. Der Doyen der fränkischen Mundart öffnet seine „Wunderdüdn“ und präsentiert sich unter dem Motto „Blues&Kusz“ mit dem Slide-Gitarristen Klaus Brandl von seiner poetisch-musikalischen Seite. Manfred Kunz

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019