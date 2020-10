Laaf iwwa de Seilwolff!

Mir hawwä jo schäne Redensarte in de Kurpalz. Mønschmol wunna isch misch awwa iwwa die Brudalideet. Neilisch zum Beischpiel rädd änni aus Keffadal iwwa ihr Schwiegamudda unn sagt: „Heer Kall, du machschda känn Bägriff, die frisst ma ’s Weißä ausdä Aage!“ Dess is eklisch, awwa inhaltlisch was Ønnares, als wønnsarä die Hoor vumm Kopp fressä deed. Mit Hunnger unn großäm Appedid hodd dess nämlisch

...