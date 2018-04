„Lachen ist reinigend“

Ernster Gesprächspartner mit großer Humorbegabung: Milan Peschel im Foyer des Heidelberger Theaters. © Philipp Rothe

Heidelberg.Man kennt ihn als komisches Talent in deutschen Filmkomödien wie als tiefgründigen Charakterdarsteller im Programmkino. Als unglücklichen Wendeverlierer brillierte Milan Peschel zuvor auf der Theaterbühne. In Heidelberg, wo er schon 2012 Marios Salazars „Alles Gold was glänzt“ und 2015 Carl Sternheims „Die Kassette“ im Stummfilmformat zeigte, legt Peschel mit „Arsen und Spitzenhäubchen“ nun

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4879 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.04.2018