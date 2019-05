Ladysmith Black Mambazo singen in Mannheim

Herr Mazibuko, Sie sind seit 50 Jahren bei Ladysmith Black Mambazo. Hätten Sie damals geglaubt, dass die Band so lange existieren und derart erfolgreich sein würde?

Albert Mazibuko: Nein, ich habe mir nie vorstellen können, dass die Gruppe eine so lange Zeit bestehen würde. Wir, die alten Mitglieder der Band, haben immer davon gesprochen, so lange zu singen, wie wir in der Lage wären,

...