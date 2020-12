Längst verwehte Worte mit Goldstaub

Auch ohne Christkindlmärkte glitzern Rauschgoldengel, flittert Goldlametta. Und für den Gabentisch an Heiligabend funkelt verlockend Geschmeide aus echtem Gold. Alle Jahre wieder blitzt in der Vorweihnachtszeit die Faszination für jenes Edelmetall auf, das einst im Fusionsfeuer verschmelzender Neutronensterne „geschmiedet“ wurde. Die „Tränen der Sonne“ , wie es in der Antike symbolträchtig

...