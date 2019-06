Laienchor singt Avantgarde-Musik

Eine kleine Quadratur des Kreises ist es schon, was Stefan Dettlinger da anstrebt: Avantgarde-Musik den Spezialisten wegzunehmen, um sie Laienchören zugänglich zu machen, für die Stockhausen & Co. denn doch zu kompliziert ist. Auch die Mannheimer Konkordien-Kantorei ist solch ein Laienchor, wenn auch ein ungewöhnlich gut geführter. Dettlinger gehört ihm an, er hat freilich Musik in mannigfacher Form studiert. Beruflich ist er seit 2006 Kulturchef dieser Zeitung, er hat also täglich mit der Schwierigkeit zu tun, komplexe Sachverhalte allgemeinverständlich zu beschreiben, ohne den Verdacht des allzu sorglosen „Herunterbrechens“ aufkommen zu lassen.

Auch beim Komponieren kann das hilfreich sein. Die Uraufführung seiner Psalm-Vertonung „Aus der Tiefe rufe ich“ hat in der Mannheimer Konkordienkirche jedenfalls Erfolg. Weil Dettlinger kompositorisches Geschick beweist und das Vokabular der Avantgarde, das ganze Einmaleins der zeitgenössischen Vokalmusik (mit Zisch- und Atemlauten, Sprechpassagen und diversem mehr), pointiert und effizient zum Einsatz bringt. In knappem Umfang, aber dennoch wirkungsvoller Dosis. In einer bewusst vereinfachten, doch nicht trivialisierten Form.

Am Anfang steht ein weichesCluster, eine wohlige Schönwetter-Klangwolke. Doch zu den Vorzügen des Stücks gehört, auch die existenzielle Wucht der Textvorlage „Aus der Tiefe rufe ich“ mit zu vertonen. Was Verzweiflung einschließt – und die Frage: Ist da überhaupt ein Gott? Die Spannweite ist riesig zwischen Abgründen und himmelhohen Gipfeln, und die Konkordien-Kantorei (mit Solosängerin Noemi Rückert) füllt den ausgedehnten Tonraum plastisch aus, die Stimmgruppen werden dabei manchmal wie unter einem Mikroskop betrachtet.

Leuchtende Sopran-Kuppeln

Leiterin Heike Kiefner-Jesatko weiß im Übrigen bei allen Werken, das Wesentliche zu beleuchten, ob es nun die großen, kathedralenhaften Klangräume von Bruckner sind, mit ihren leuchtenden Sopran-Kuppeln. Oder der handwerklich brillante kontrapunktisch-polyphone Stil, den Heinrich Kaminski pflegte, auch im 20. Jahrhundert eisern am tonalen Komponieren festhaltend. Erfolgreich, wie an seiner Umsetzung des „Aus der Tiefe rufe ich“ zu hören ist. Woran auch tiefe Männerstimmen einen hohen Anteil haben. Und, oben auf der Empore singend, Anna Schweingel.

Das Konzert, das oft um die Person des Königs David kreist, pflegt überdies den interkulturellen Dialog. Denn dieser David taucht auch in den Suren des Korans auf, ist dort Herrscher, Richter, Waffenschmied und Sänger. Einer, der in letztgenannter Tätigkeit selbst wilde Tiere zähmt. In der Musik, die ein Quartett um Mehmet Ungan, Chef der Orientalischen Musikakademie, in der Konkordienkirche macht, lässt sich das ahnen. Sie ist anschlussfähig an die Weltmusik von heute – und lässt ihre Hörer dennoch in die Tiefen religiöser Traditionen eintauchen.

Am Schluss aber vereinen sich Konkordien-Kantorei und Musiker-Quartett, um nicht zu sagen: Okzident und Orient. Es funktioniert gar nicht so schlecht.

