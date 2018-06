Laith Al-Deen regiert den Schlosshof

Anzeige

Weinheim.Am Ende dieser poetischen 90 Minuten wird sich der Weinheimer Schlosshof längst von einer verträumten Konzert-Location an einem milden Sommerabend zu einem Meer aus 700 Händepaaren verwandelt haben - ein Triumph des Chef-Romantikers der deutschen Pop-Szene. Denn auch, wenn die Debüt-Single des Mannheimer Sängers Laith Al-Deen bald schon zwei Jahrzehnte auf dem Buckel hat: Wenn der Hit "Bilder von dir" nicht nur akustisch feinperlig aus den Boxen schallt, sondern auch Erinnerungen an die große Zeit weckt, in der Kuschelrock die Stereoanlagen der Republik regierte, wird das Schwärmen kulitiviert.

Und dazu gibt es an diesem zeitlosen Kultursommer-Abend mehr als ausreichend Gründe. Denn zum einen hat Al-Deen mit Johannes Falk einen Popakademie-Zögling ersten Ranges dabei, der das Publikum mit seinen sanften Singer-Songwriter-Balladen mustergültig auf das Kommende einstimmt, zum anderen sorgt der gebürtige Karlsruher mit seiner Show für eine derart clevere Dramaturgie, dass selbst die eingefleischten Fans ins Staunen geraten. Ob dicht besetzte Reihen mit "Kleine Helden" eine Mutmach-Nummer der allerersten Band-Stunden erleben dürfen, mit "Dein Lied" in den Romanzen vergangenen Tage schwärmen, oder die aktuelle Platte "Bleib unterwegs" für ihre Rastlosigkeit feiern: Al-Deen versteht es, den dramatischen Bogen sowohl über Lautes und Leises, als auch über die 18 Jahre seiner Karriere zu spannen - und damit zu faszinieren.

Das ist ohne Zweifel auch Al-Deens Band zuzurechnen, die sich nach all den Jahren meisterlich darauf versteht, die Pointen gerade bei einem akustischen Konzert so zu setzen, dass sich der Funke der Spannung nicht zum reißerischen Feuer ausweitet - aber auch der Protagonist dieser Stunden avanciert eingedenk all der Leichtigkeit, mit der er sich präsentiert, in den eineinhalb Stunden zunehmend zum Regenten des Schlosshofs. Einen Marsch mitten durch das Publikum lässt sich der 46-Jährige dabei ebenso wenig nehmen, wie die ein oder andere Publikums-Choreographie, die treue Anhänger mit wissender Bereitschaft allzu gern erfüllen. Die Zugabe "Jetzt, hier, immer" hat da fast schon programmatische Bedeutung - denn so zeitlos-leidenschaftlich, wie Al-Deen sein emotionales Dutzend in Weinheim abliefert, scheint die Wirkung seines Werkes so etwas wie Abnutzung nicht zu kennen. Die Herzen seiner Zuhörer jedenfalls erfüllen sie ohne jeden Kompromiss - das verzauberte Lächeln in den Augen zahlloser Fans ist unser Zeuge.