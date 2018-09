„Lampe und sein Meister Kant“

Der Würzburger Kulturpreisträger und Literaturprofessor Hans Ulrich Gumbrecht nannte Martin Lampe augenzwinkernd „Würzburgs Beitrag zur Aufklärung“.

Dies war für die Stadt Würzburg Anlass, sich etwas genauer mit dem aus Würzburg stammenden langjährigen Diener Immanuel Kants zu befassen.

Grafiken von Antje Herzog

In der Ausstellung zum Thema sind Originalgrafiken der Grafikerin und Illustratorin Antje Herzog zu sehen. Sie zeigt in ihrer 2017 erschienenen Graphic Novel „Lampe und sein Meister Immanuel Kant“ den großen Philosophen aus einer ganz neuen Perspektive. Die Ausstellung, deren Eröffnung am 21. September, um 17 Uhr ist, ist bis zum 17. November in der Stadtbücherei Würzburg zu sehen.

Zur Ausstellung wird es am Donnerstag, 11. Oktopber, um 20 Uhr noch eine passende Lesung geben. Der Schauspieler Martin Menner liest aus dem Monodram von Jens Sparschuh.

Das Stück ist aus der Perspektive von Martin Lampe geschrieben, dem aus Würzburg stammenden langjährigen Diener Kants, und passt daher wunderbar zur Graphic Novel von Antje Herzog.

Sparschuh beschreibt zugleich unterhaltsam und tiefsinnig die Sicht des Domestiken auf den großen Gelehrten und gewährt – zumindest ein Stück weit – Einblick in Kants Ideenwelt.

Die Ausstellung und die Lesung ist eine Veranstaltung des Fachbereichs Kultur der Stadtverwaltung in Kooperation mit der Stadtbücherei Würzburg.

