Land beschließt weitere Hilfe

Das Land Baden-Württemberg hat für den Kultur- und Kunstbetrieb weitere Milliardenhilfen beschlossen. Wie das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst am Dienstag mitteilte, bewilligte das Kabinett Hilfs- und Fördermaßnahmen in Höhe von 50 Millionen Euro. Demnach fließt ein Großteil der Mittel – 32,5 Millionen Euro – in einen Hilfefonds für „pandemiebedingt in finanzielle Not geratene Kunst- und Kultureinrichtungen“. Weitere Gelder kommen dem Impulsprogramm „Kunst trotz Abstand“ (7,5 Millionen Euro), das neue Formate unter Corona-Bedingungen unterstützt, sowie einem Soforthilfeprogramm für Vereine der Breitenkultur (10 Millionen Euro) zugute.

„Hilfen müssen dorthin, wo unsere einzigartige und vielfältige Kulturlandschaft existenziell und dauerhaft bedroht ist“, wird Ministerin Theresia Bauer (Grüne) zitiert. Bislang hat das Land „mehr als 75 Millionen Euro an notleidende Künstlerinnen und Künstler direkt ausgezahlt“, heißt es in der Mitteilung.

Verdi unterstützt Bund

Unterdessen hat die Gewerkschaft Verdi Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) Unterstützung bei der Umsetzung des milliardenschweren Hilfspakets für die Kulturbranche der Bundesregierung zugesichert. Einer entsprechenden Bitte komme die Gewerkschaft gerne nach, teilte Verdi am Dienstag mit.

Bei der Verteilung solle auf Strukturen zurückgegriffen werden, weil „bewährte Kriterien bereits bestehen“. Wo es eine solche Struktur nicht gebe, sollten nicht einzelne Verbände beauftragt werden, um eine Überforderung zu verhindern. Mit den Mitteln solle „gezielt gute und gesunde Arbeit gefördert werden“, hieß es.

