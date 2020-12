Land unterstützt Nachwuchsautoren

Vier Nachwuchsautorinnen und Autoren kommen in den Genuss eines Literaturstipendiums des Landes Baden-Württemberg. Ein Vollstipendium von 12 000 Euro für ein Jahr erhalten Theres Essmann und Frank Rudkoffsky, teilte das Kunstministerium am Montag in Stuttgart mit. Die Autoren Cihan Acar und Valentin Moritz teilen sich zudem ein Stipendium. Verbunden mit der finanziellen Unterstützung ist eine gemeinsame Lesereise durch den Südwesten.

Rudkoffsky hat die Auswahljury mit seinem Roman „Fake“ überzeugt, der die „innere Leere“ einer Generation zeichne. Theres Essmann habe in ihrer Novelle „Federico Temperini“ mit ausgereiftem Stil und treffender Sprache beeindruckt. Bei Cihan Acar überzeugte das Romandebüt „Hawaii“ mit Streifzügen durch seine Geburtsstadt Heilbronn, Valentin Moritz wird aufgrund seines Werks „Kein Held – Erinnerungen“ gefördert. epd

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.12.2020