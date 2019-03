Landesjazzpreis an Olivia Trummer

Wer Olivia Trummer zuhört, muss staunen. Ihre Musikmixturen sind teils so kurios wie faszinierend. Auf ihrem 2015er-Album „Classic to Jazz One“ spielt, singt und verjazzt sie Stücke von Scarlatti genauso wie solche von Mozart, Bach oder der Liederlegende Friedrich Holländer. In der Konversation mit dem Schweizer Vibrafonisten Jean-Lou Treboux entstehen so bisweilen fast duale, kaum vereinbare

...