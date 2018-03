Langweiliger Wilder Westen, rauer Osten

Überregional

Isabelle Huppert als Edelprostituierte in 'Eva'

Bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin stand am Samstagabend die Welturaufführung des französischen Streifens 'Eva' auf dem Programm. Isabelle Huppert spielt in dem Film um eine Edelprostituierte und einen Hochstapler eine Hauptrolle.