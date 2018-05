Lars von Trier bei Rückkehr nach Cannes gefeiert

Anzeige

Die Mitglieder des Festivalgremiums hätten sich nun entschieden, dass von Trier «lange genug bestraft worden ist», hatte Festivalleiter Thierry Frémaux kürzlich erklärt. Von Trier feierte in Cannes bereits einige Erfolge. So gewann er 2000 die Goldene Palme für «Dancer in the Dark» mit der isländischen Sängerin Björk in der Hauptrolle. «The house that Jack built» wurde nun aber außer Konkurrenz gezeigt.