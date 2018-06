„Lass‘ uns den Weg gemeinsam gehen“

Anzeige

„West Side Story“ zeigt deutlich die tragischen Auswirkungen von Abgrenzung, Intoleranz und Rivalität zwischen unterschiedlichen ethnischen Gruppen und erinnert damit unweigerlich an die heutige Weltpolitik vor allem auch der USA. Doch diese Bezüge müssen in der Aufführung gar nicht explizit geschaffen werden, sie ergeben sich bereits aus dem Inhalt des 1957 uraufgeführten Musicals mit der mitreißenden Musik von Leonard Bernstein.

So bleibt die Inszenierung auf der Clingenburg auch ganz in ihrer Zeit. Das Bühnenbild hierzu (entworfen von Marcel Krohn) ist vielseitiger und aufwendiger als in sonstigen Produktionen und bindet wiederum die Naturkulisse der Burgruine geschickt mit ein. Bauzäune und ein Gerüst etwa skizzieren die trostlose Umgebung des New Yorker Elendsviertels vor der gemalten Kulisse von Manhattan. Dahinter ist das 17-köpfige Orchester platziert, das man nur durch Fensterluken sieht. Es meistert die komplexe Aufgabe bravourös, Welthits wie „Maria“, „Amerika“ und „Heut Nacht“ mitreißend durch den fast dreistündigen Abend unter der Leitung von Philip Tillotson zu tragen, aber auch die vielschichtigen Arrangements, bei denen ein Musiker teils bis zu sechs Instrumente spielt.

Eingebettet in diesen Rahmen und bestimmt von der mitreißenden, kraftvollen Choreografie von Timo Radünz zeigen die Darsteller, was in ihnen steckt: In erster Linie natürlich das Liebespaar Maria (Theano Makariou) und Tony (Gevorg Asperánts), deren Liebe auf den ersten Blick den zarten, sanften Gegenpart zur ständigen Gewaltbereitschaft ihrer jeweiligen Gruppe darstellt. Das zeigt sich auch in den großen Stimmen der beiden, voller Wärme und Zärtlichkeit setzen sie den Kontrapunkt zu den Tänzen und Gesängen der sich bekriegenden Jugendgangs Jets und Sharks.

In den berauschenden, bühnengreifenden Choreografien der einzelnen Gangs mit- und gegeneinander bleibt kaum Zeit zum Luft holen. Die Atmosphäre vibriert vor jugendlichem Temperament, sich produzierender Männlichkeit und aufkommender Gefahr, aber auch Lebensfreude und Hoffnung. Dem Zuschauer wird allein schon durch die vielen unterschiedlichen Tanzchoreografien ein Fest für die Augen geboten, unterstützt durch bunte, rauschende 50er-Jahre-Kostüme nach den Entwürfen von Evelyn Straulino.

Keine Sekunde entsteht Langeweile, und neben all der bekannten Tragik dieser sich tödlich entwickelnden Love Story nach dem Vorbild von Romeo und Julia gibt es immer wieder kokette Momente, ins Spiel gebracht durch die Puerto Ricanerin Anita (vollblütig verkörpert von Lucia Isabel Haas Munoz) oder auch humorvolle Einschübe, wenn die Jet-Boys sich etwa selbst als „wir sind schlecht“, „wir sind krank“ besingen.

Als Tony am Ende in den Armen seiner Maria stirbt, scheint einmal wieder der Hass über die Liebe gesiegt zu haben. Doch ganz so ist es nicht. Es gibt Hoffnung für die Überwindung von Hass auf alles, was fremd ist und nicht zur eigenen Gruppe, Rasse, Nation zählt. Alle singen „Lass uns den Weg gemeinsam gehen“. Denn schließlich steht die diesjährige Festspielsaison auch ganz unter dem von Marcel Krohn gewählten Motto Toleranz.

Das Publikum erhebt sich gerührt und begeistert von den Sitzen. Ein fulminanter Premierenabend mit 600 Zuschauern wird beendet mit einem ausgefallenen Feuerwerk, das die Burgruine in diverse Lichtszenen taucht und einem musikalischen Potpourri aus den diversen Musicals, die unter der Leitung von Marcel Krohn in den vergangenen zehn Jahren auf der Clingenburg aufgeführt wurden.

Der Festspielsommer endet am 12. August.

