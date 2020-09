Lasst uns die Zeit jagen

Neulich habe ich mir den Film „Tenet“ von Christopher Nolan im Kino angesehen. Es war sehr laut. Am Ende haben mir und Sohnemann die Ohren gedröhnt. Gefühlt 120 von 150 Minuten sind Schießereien, Explosionen, quietschende Reifen, Schreie, Schläge, zerberstendes Metall und vieles mehr. Es ist ein philosophischer Film. Das habe ich gelesen. Es geht gleich mit einem Terroranschlag los. In der Kiewer Oper wird zuerst das Orchester, dann das Publikum malträtiert, dann ein Algorithmus entwendet. Der wird später noch sehr wichtig, weil er einen Dritten Weltkrieg auslösen kann. Der muss verhindert werden. Selbstredend. Dann wird der Schauspieler John David Washington durch Zähneziehen gefoltert. Ich mag Christopher Nolan. „Interstellar“ ist einer meiner Lieblingsfilme. 20 Prozent davon habe ich nicht verstanden. Das ist okay. Bei „Tenet“ habe ich 20 Prozent verstanden. Das ist nicht okay.

Mit fast 750 000 Zuschauern in Deutschland nach drei Wochen ist das ein Blockbuster. Beim Essen habe ich mit Alya, Bela und Caro darüber geredet. Sie fanden „Tenet“ gut. Aber niemand hat die Widersprüche verstanden. Es geht um Zeit und darum, dass ich, wenn ich die Vergangenheit ändere, ja auch die Gegenwart ändere. Aber die gibt es ja nun schon mal. Das nennt man Großvaterparadoxon: Du kannst also nicht in der Vergangenheit deinen Opa killen, weil er ein Nazi war, denn ohne Opa würde es dich ja nicht geben. Menschen treffen sich selbst. Vieles ist unlogisch und bringt mich zum Schluss: Die Zukunft ist auch nicht mehr, was sie mal war – die Protagonisten rutschen durch die Zeit wie früher in Mathe Schülerfinger über den Rechenschieber. Der französische Philosoph Francis Wolff meint, es gehe in „Tenet“ nicht um Ethik, sondern um Metaphysik. Deswegen mutet Nolan uns zwischen spektakulären Verfolgungsjagden, rasanten Schusswechseln und ohrenbetäubendem Tohuwabohu (siehe oben) Dialoge über Determinismus, das erwähnte Großvaterparadoxon oder „die Invertierung der Entropie eines Objektes“ zu. Ich muss sagen: Ein bisschen mehr Dialog und Erklärung hätte dem Film (und mir) gutgetan. Einstein hat die allgemeine Relativitätstheorie ja auch nicht in Form eines Batman-Comics gelehrt. Aber gut. Ist das nun Kunst, oder kann das weg? Der deutsche Philosoph Theodor Wiesengrund Adorno meinte einmal, Kunst sei die „gesellschaftliche Antithesis zur Gesellschaft“, das Werk sage die Wahrheit über die Gesellschaft in einer anderen Sprache als die kritische Gesellschaftstheorie es im Medium des Begriffs“ tue. Denken wir kurz darüber nach … Also: Entweder „Tenet“ ist keine Kunst, oder Adorno hatte (wieder mal) Unrecht, denn „Tenet“ sagt definitiv nicht die Wahrheit über das, was dort draußen los ist. Oder?

Die letzten zehn Minuten des Films läuft die Zeit vorwärts und rückwärts, die Welt wird in palindromischen ten (und rückwärts: net) minutes gerettet. Das ist faszinierend. Und falls jemand in der Region mal ähnliche Beobachtungen machen sollte, wäre ich für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Zeit führen, dankbar. Schreiben Sie mir einfach.

