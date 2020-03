Laue Brise statt frischer Wind

Die 70. Jubiläums-Berlinale – im „Forum“ wurde der 50. Geburtstag gefeiert – ist Geschichte. Für frischen Wind sollte die neue Doppelspitze, Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek und der Künstlerische Leiter Carlo Chatrian, Nachfolger des umtriebigen Dieter Kosslick, sorgen. Echte Veränderung war jedoch nicht spürbar, geholfen hat auch nicht, dass kurz vor Beginn der Filmschau bekanntwurde, dass Alfred Bauer, ihr erster Leiter, seine NS-Vergangenheit erfolgreich verschwiegen hatte. Das Programm hat man ein wenig gestrafft, die Reihe „Encounters“ eingeführt. „Mut und die Suche nach einer neuen Sprache, wenn auch durchaus mit Anleihen bei der Vergangenheit“, so Chatrian, waren hier gefragt. Aber sollte das nicht auch für den Wettbewerb gelten? Man wird sehen, ob sich diese der „Quinzaine des Réalisateurs“ von Cannes nachempfundene Sektion in Zukunft durchsetzt.

Problematisch war zudem deren Terminierung, die Pressevorführungen überschnitten sich gerne mit denen des Wettbewerbs. Das Rennen um die Bären wurde auf 18 Titel reduziert, gut, dass sich endlich alle Werke der Konkurrenz stellen mussten. Nur leider war der Jahrgang extrem schwach, was den Neo-Chefs nicht angelastet werden kann. Jede Filmschau ist nur so gut wie die aktuelle Jahresproduktion, um vermeintliche Highlights konkurrieren die A-Festivals weltweit. Dennoch hat’s an renommierten Namen nicht gefehlt: Sally Potter, Kelly Reichhardt, Abel Ferrara und Christian Petzold sind zu nennen, warum aber Agnieszka Hollands „Charlatan“ oder Anne Fontaines „Police“ nur als „Berlinale Special“ zur Aufführung kamen, bleibt ein Rätsel.

In Sachen Frauenquote, brisante Themen – #MeToo, Abtreibung etc. – oder künstlerischer Anspruch wurde alles richtig gemacht, in Bezug auf die lautstark geforderte stärkere Präsenz des Deutschen Films muss nachgebessert werden. Wie auch an der Infrastruktur in Sachen Gastronomie um den Festival-Palast. Es bleibt noch einiges zu tun ...

