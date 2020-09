Leben als Ausländer in Deutschland

Seit langem ausverkauft war der nach knapp vier Jahren zweite Auftritt von Abdelkarim im Tauberbischofsheimer Engelsaal des Kunstvereins, was unter den gebotenen Corona-Sicherheitsabständen am räumlich sehr begrenzten Veranstaltungsort – freilich nicht all zu viel besagen will. Es war eine „Vorpremiere“ seines neuen noch unfertigen Programms oder besser gesagt: Die Demonstration einer im Entstehen begriffenen Arbeit, in der sich an diesem Abend freilich schon viele typische Elemente und Themen des mittlerweile bald 40-jährigen Kabarettisten wiederfanden. Im Zentrum stand naturgemäß auch diesmal die Lebenssituation eines Deutschen seiner Generation mit nordafrikanischen Wurzeln, eines Muslims noch dazu, der in einer weitgehend säkularisierten, wenn auch mental und kulturell noch deutsch geprägten Umwelt seinen Standort zu definieren hat und seine Aufgabe in der Gesellschaft sucht.

Gewohnt lässig und ganz in Schwarz, mit T-Shirt und Lederjacke präsentierte sich der hünenhafte Deutsch-Marokkaner dem Publikum, nahm sich auch gleich zu Beginn einige Leute vor, die nahe genug an der Bühne saßen, und plauderte freundschaftlich witzig mit ihnen. In lockerem und aufgeräumten Ton, als ausgemachter Schnellsprecher manchmal allerdings zu sehr silbenschluckend, reihte er dann seine ebenso lustigen wie aufschlussreichen Anekdoten über Begegnungen mit dem deutschen Normalbürger – in der Regel aus der älteren Generation – aneinander und damit die hartnäckigen Missverständnisse und Vorurteile, mit denen auch heute noch ein „ausländisch“ aussehender Deutscher tagtäglich konfrontiert wird. Noch dazu, wenn jemand so imposant ausländisch aussieht wie Abdelkarim und damit bei anderen tief eingewurzelte Ängste provoziert. Die Bilanz solcher Begegnungen war aber auch, dass die große Mehrheit seiner Mitbürger in Duisburg oder anderswo keineswegs „rassistisch“ oder „ausländerfeindlich“ eingestellt ist, sondern im Grunde wohlmeinend und einfach nur nach alter deutscher Art etwas steif und unbeholfen, noch Probleme haben, die Multikulti-Realität als etwas selbstverständlich Gegebenes zu betrachten.

So war die Frage „Was ist deutsch?“ so etwas wie das inoffizielle Motto des neuen Programms. Daneben wurden über gut zwei Stunden hinweg noch eine Menge anderer Themen angetippt, in lockerer Improvisation, zuweilen etwas wahllos und beliebig, es war eben „work in progress“. Vieles davon auch zum Nachdenken anregend wie etwa das Thema „Verlust der Privatheit“ namentlich bei den Jugendlichen, die auf allen möglichen Kanälen manchmal naiv ihr Intimstes „teilen“ oder nach außen kehren, anderes zumindest unterhaltsam wie die Erlebnisse und Anekdoten aus seiner deutsch-marokkanischen Kindheit und Jugend in Bielefeld.

Freilich die ganz große Stimmung, wie man sie oft im Engelsaal erlebt hat, konnte an diesem Abend nicht aufkommen. Sie blieb eher gedämpft. Dazu waren einfach zu wenig Leute im Saal. So bleibt nur zu hoffen, dass diese Coronazeiten in absehbarer Zeit ihr Ende finden und die Künstler irgendwann im nächsten Jahr wieder durch ein volles Haus beflügelt werden. the

Mittwoch, 23.09.2020