Lebende Altlasten für die Freitagsdemonstranten

„Ich glaube, dass sich das Thema in sehr kurzer Zeit massiv zuspitzen wird, und damit werden wir auch einen schärferen Generationenkonflikt erleben“, hatte John von Düffel vor einiger Zeit dem „Handelsblatt“ erklärt. Gemeint ist die Diskussion um die „Fridays for future“-Bewegung, die auch im Mittelpunkt des neuen Romans des 54-jährigen Autors steht, der seit Jahren als Dramaturg am Deutschen Theater in Berlin arbeitet.

Aktuell war von Düffel, autobiografisch und hat daraus einen Roman konstruiert, der auf so herzzerreißende Weise gut gemeint ist, dass man sich am Ende fragt, ob nicht zwei, drei Ratgeberbändchen die bessere Lösung gewesen wären.

Der Autor räumte ein, dass er mit seiner Tochter die Freitagsdemos besucht hat und dort viele Schüler, Studenten und etliche Rentner traf. Seine Generation fehlte weitgehend. Damit sind wichtige Eckpunkte verankert und Charaktere vorbestimmt. Die mittlere Generation kommt ergo ziemlich schlecht weg. Hannah verkörpert diese Gruppe, die im Roman privilegiert, selbstzufrieden und fast unpolitisch lebt. Sie ist dabei, den Nachlass ihres Vaters zu sichten. Dabei stellt sie fest, dass er sie enterbt und eine Stiftung begünstigt hat und dass er ein „seltsames“ Verhältnis zu einem jungen Mädchen unterhielt – Tochter ihrer Jugendfreundin Vivien.

Jene Julia (eine Art Greta Thunberg in Bonsai-Format) ist eine engagierte, auch vor radikalen Aktionen nicht zurückschreckende Umweltschützerin. Sie setzt sich in einem rekordverdächtig heißen April vehement für den natürlichen Erhalt eines nahe gelegenen Baggersees ein, dessen Existenz gleich doppelt gefährdet ist. Er wird als wilde Müllkippe missbraucht, und die Ufergrundstücke sind bei Immobilienspekulanten zum Objekt der Begierde geworden. Attraktives Wohnen für die mittlere Generation soll dort entstehen.

Es geht auch weniger phrasenhaft

Hannah bemüht sich, die intellektuelle Brücke zu rekonstruieren, die ihren verstorbenen Vater mit dem Teenager Julia verband. Mehr und mehr fühlt sie sich aus dem Leben ihres Vaters ausgestoßen. Die mittlere Generation bekommt ihr Fett weg, wird von Julia gar als „lebende Altlasten“ bezeichnet. Unübersehbar ist des Autors Sympathie für die Rebellin Julia und sein übertrieben kritisches Verhältnis zu Hannah. Das alles wirkt holzschnittartig, thesenhaft, an landläufigen Vorurteilen entlang fabuliert. Von einem erfahrenen Theaterautor hätte man sich auch authentischere Dialoge gewünscht. Verständnislosigkeit, verschiedene Lebensentwürfe, familiäre „Debatten“ gehen auch weniger phrasenhaft.

„Für mich war das Thema Wasser zu Beginn meiner Schriftstellerlaufbahn ein poetisches, ein sinnliches Element. Es ist jetzt ein Politikum geworden“, hatte der einstige Leistungsschwimmer von Düffel kürzlich erklärt. Ein ähnlich disparates Gefühl stellt sich auch nach der Lektüre ein. „Der brennende See“ ist ein kräftiges politisches Statement, aber wenig sinnlich und schon gar nicht poetisch. Zu wenig für einen Roman.

