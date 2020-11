Lebendiger Klang in kalten Zeiten

Online zu sehen: Alexandra Lehmler (v.l.), Matthias Debus, Laurent Leroi. © vögele

„La vie est belle“ haben die Drei ihr Programm benannt, „Das Leben ist schön“. Und was sie uns darin musikalisch zu sagen haben, ist – so verunsichernd diese Zeiten auch sein mögen – dazu angetan, diese Worte einfach einmal zu glauben. Zumindest über die Dauer der guten Konzertstunde, in denen das in Mannheim und Ludwigshafen beheimatete Trio auf der Bühne des Jazzclubs Ella & Louis spielt –

...