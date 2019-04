Lebensgefährliche Fahrt unternommen

Würzburg.In Lebensgefahr brachte sich ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Bad Kissingen stammender Mann, als dieser unerlaubt auf einem Güterzug mitfuhr.

Der 19-Jährige stieg am Bahnhof Gemünden auf einen langsam anfahrenden Güterzug und setzte sich auf einen Puffer. Der Lokführer, welcher in Richtung Würzburg unterwegs war, bemerkte seinen ungebetenen Fahrgast nicht. Erst kurz vor Würzburg wurde durch einen Autofahrer auf der parallel führenden Bundesstraße die Person zwischen zwei Waggons gesehen und ein Notruf getätigt. Die Bundespolizei ließ daraufhin den Güterzug in Würzburg stoppen, um die lebensgefährliche Fahrt zu unterbinden. Mit Einfahrt in Würzburg sprang die Person vom Güterzug und rannte über denGleisbereich des Würzburger Hauptbahnhofs in den Stadtteil Grombühl, wo er anschließend durch Einsatzkräfte festgestellt wurde. In seiner Befragung führte er an, über das Internet ein entsprechendes Video gesehen zu haben, was ihn zur Nachahmung anregt habe.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.04.2019