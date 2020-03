Led Zeppelin entlastet

Led Zeppelins Ballade „Stairway to Heaven“ ist einem Urteil zufolge kein Plagiat: In einem langjährigen Urheberrechtsstreit hat ein US-Berufungsgericht zugunsten der britischen Rockband entschieden. Die Mehrheit der elf Richter in San Francisco setzte am Montag (Ortszeit) das Urteil einer Geschworenen-Jury aus dem Jahr 2016 wieder in Kraft, das die Gruppe von dem Vorwurf des Plagiats freigesprochen hatte.

In dem Prozess mussten sich Gitarrist Jimmy Page (Bild oben) und Sänger Robert Plant gegen den Vorwurf wehren, die Gitarren-Anfangsakkorde des Klassikers „Stairway to Heaven“ (1971) von dem Lied „Taurus“ (1968) der US-Band Spirit abgekupfert zu haben. Es ging dabei um Tantiemen in Millionenhöhe. Die Klage hatte der Nachlassverwalter des verstorbenen Spirit-Gitarristen Randy Wolfe (1951-1997) angestrengt. Der Klägeranwalt kündigte an, er werde prüfen, ob er das Urteil des Berufungsgerichts anfechten könne. dpa (Bilder: DPA/Imago)

