Leg disch äfach mol hie

De Kall - Autor unserer Mundart-Glosse. © Walter Imhof

Reisä wärd jo alleweil imma ginschdischa. Kønsch jo middlaweil fer ä paa hunnad Euro wer weeß wo hie fliege. Isch mähn, warum, solld dess nädd a fer die letschd Reis geldä? Wo fria än Haufe Geld fä ä Familiegraab bezahlt hosch, konsch heid schunn fä än Gligga unn än Knopp die ewisch Ruh finne. Do ligsch donn in so ännere Mischung aus Luisenpark und Schrewagadde mit zäh bis 100 Ônnere zusomme

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.06.2018