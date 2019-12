Legendäre Soundtracks

Das „New Vision Symphony Orchestra“ unter der Leitung des Dirigenten Maestro Tiberiu Oprea und des Konzertmeisters Robert Stefan kommt zum Konzertereignis „Hollywood’s Greatest Hits: The Very Best of John Williams & Hans Zimmer“ (Moderation: Bill Mockridge) erstmals auf große Tournee und am 20. Januar 2020 um 20 Uhr auch nach Würzburg.

John Williams und Hans Zimmer prägen seit Jahrzehnten die Filmwelt. Alleine Williams wurde für seine Werke bereits über 50 Mal für einen Oscar und mehr als 75 Mal für einen Grammy nominiert. Beiden sind Klassiker wie zum Beispiel die Filmmusik aus „Star Wars“, „Harry Potter“, „The Dark Knight“, „Fluch der Karibik“, „Jurassic Park“ und „Indiana Jones“ zu verdanken. All diese legendären Soundtracks werden nun in dieser Show präsentiert. Die vom „New Vision Sound Orchestra“ unter der Leitung des Dirigenten Maestro Tiberiu Oprea und des Konzertmeisters Robert Stefan aufgeführte Show wird zudem durch die unterhaltsame Live-Moderation von Bill Mockridge ergänzt. Vor allem durch seine Rolle als „Erich Schiller“ in der Lindenstraße (1991 bis 2015) bekannt, ist Mockridge seit vielen Jahren ein Name im deutschen Fernsehen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.12.2019