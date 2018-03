Legende mit Leidenschaft

Anzeige

Das letzte Mal habe er mit Deep Purple im November vergangenen Jahres gespielt, erzählt Ian Paice, seines Zeichens einer der Gründer der Hardrock-Legende; das nächste Mal werde nicht vor Mai sein. „Das sind sechs Monate ohne Schlagzeugspiel. Das ist nicht gut“, meint der gewinnend freundliche 69-Jährige mit feinem Humor. Gut ist allerdings, dass ihm seine Freunde von der Gruppe Purpendicular erlaubten, immer wieder drei, vier Konzerttage mit ihnen zu musizieren und „ihre Routine durcheinander zu bringen“.

Purpendicular wiederum ist eine Deep-Purple-Tribute-Band, und so kommt es, dass mit Ian Paice einer der einflussreichsten Schlagzeuger der Rockgeschichte, Mitglied einer der erfolgreichsten Bands überhaupt, vor rund 200 Zuschauern im Mannheimer 7er Club die Songs seiner eigenen Formation spielt. „Highway Star“ etwa, mit denen die Instrumentalisten um den irischen Sänger Robby Thomas Walsh ihren Auftritt packend eröffnen und zeigen, dass sie aus gutem Grund als die meistgebuchte Deep-Purple-Tribute-Gruppe der Welt gelten. Von den „Deep Purple in Rock“- und „Fireball“-Alben der beginnenden 70er bis zu „Perfect Stranger“ aus dem Jahre 1984 breiten die Musiker in den folgenden knapp 100 Konzertminuten einen eindrucksvollen Song-Kanon der britischen Hardrock-Heroen vor dem Publikum aus. Darunter das wunderbar Blues-getränkte „When A Blind Man Cries“, die in Ogel-Schimmer und gleißend-beissende Gitarren gehüllten Kraftpakete „Stormbringer“, „Black Night“, „Speed King“ und „Space Truckin’“, zum Schluss des regulären Teils schließlich den unsterblichen Klassiker „Smoke On The Water“. Auch wenn er bald seinen 70. Geburtstag feiern wird, hat Paice’ Schlagzeugspiel seine durchdringende Schlagkraft und Klasse nicht verloren: Sein schwer rollender Groove in den gedrosselten Tempo-Lagen, die Hochgeschwindigkeitssalven und impulsiven Basedrum-Feuerwerke, das pointierte Becken- und Snare-Spiel wachsen den wirbelnden Händen des Meisters zu einem aufregenden Erlebnis zusammen.

Starke Besetzung

Mit Valerio Dossini an der Gitarre, Stuart Cleary am Bass und Marco Lord Cossu an den Tasten der Hammondorgel sind auch diese Positionen bestens besetzt. Und auf den Spuren Ian Gillans reüssiert Sänger Walsh mit beschwörerischer Abgründigkeit ebenso wie mit schwindelfreier Stimm-Sicherheit in den himmelstürmenden Tonlagen - insbesondere beim Epos „Child In Time“ in der Zugabe. Ein fabelhaftes Konzert, das nur deshalb nicht zum träumerischen Schwelgen über die großen Zeiten des Rock verleitet, weil die Spielleidenschaft einen immer wieder ins Hier und Jetzt reißt.