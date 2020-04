Legenden in Darmstadt

Auf den ersten Blick scheint es nicht möglich, dass Alma Mahler, Walter Gropius, Joseph Maria Olbrich, Peter Behrens, Herbert Bayer und Hanns Hoffmann-Lederer etwas gemeinsam haben, doch was ihre Leben verbindet, ist die Mathildenhöhe in Darmstadt. In dem neuen Sachbuch zur Ausstellung von Kai Buchholz und Justus Theinert geht es um die Künstler der Mathildenhöhe, ihre Werke, ihre Leben und ihren Beitrag zur Entstehung des Bauhausstils.

Einfluss durch Krieg und Politik

Die sieben Kapitel beginnen alle mit einer Comicdarstellung als bildliche Einführung in die jeweiligen Geschichten der Künstler. So wird eine Szene aus ihren Leben humoristisch festgehalten. Man erfährt von Peter Behrens’ Wirken auf der Mathildenhöhe, der später in seinem Architekturbüro den Bauhausgründer Walter Gropius einstellt. Über Walter Gropius und dessen Versuch, die Kunst neu zu definieren, geht es weiter zu seiner zweiten Frau Alma Mahler und deren Liebesgeschichten unter anderem mit Joseph Maria Olbrich.

Es wird auch ersichtlich, wie die Künstler zu den Ideen ihrer Ausstellungen kamen und wie ihre Leben immer wieder durch den Krieg und andere politische Ereignisse beeinflusst und bedroht wurden. Der Kunsthistoriker Hans Maria Wingler wurde dann ab 1961 bis zu seinem Tod Leiter der Mathildenhöhe.

Viele Künstler haben die ersten Schritte ihrer Karrieren auf der Mathildenhöhe begonnen oder angefangen, eine neue Kunstrichtung einzuschlagen. In dem Buch werden auf angenehme Weise die komplizierten und aufregenden Leben der Künstler dargestellt. Leben voller Höhen und Tiefen, die uns heute aber ein großes Kunstwerk hinterlassen haben. Die Dramatik im Leben der Künstler ist faszinierend dargestellt, genauso ihre Ziele, Wünsche und Träume.

Historisch authentisch

Die Geschichten der Künstler sind mit Bildern aus ihrem privaten Leben und ihren Kunstwerken geschmückt. Der Band besticht auch durch modernes Design – trotz der alten Schwarz-Weiß-Bilder. Der flüssige Schreibstil lässt es fast so leicht lesen wie einen Roman. Man wird Teil der Gedankenwelt der Künstler, ihrer Erfolge und Misserfolge. Immer wieder werden Zitate der Künstler im Text untergebracht, aus Tagebüchern oder Artikeln, welche sie in Kunstzeitschriften veröffentlichten.

Kai Buchholz und Justus Theinert ist mit „Gestalt und Hinterhalt – Das Bauhaus im Spiegel der Mathildenhöhe“ ein historisch authentisches Sachbuch zur Ausstellung in der Mathildenhöhe gelungen. Der Leser wird Teil der aufregenden Leben der Künstler und der Entstehungsgeschichte ihrer Werke, sowie der Rolle der Mathildenhöhe in dieser.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.04.2020