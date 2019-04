Leicht lesbar – und verstörend

Es sind diese glasklaren schnörkellosen Sätze, mit denen uns Ferdinand von Schirach die Welt ein wenig verständlicher macht. „Alle wichtigen gesellschaftlichen Ereignisse spiegeln sich in Strafprozessen wieder“, weiß der Anwalt und Strafverteidiger aus Berlin des Jahrgangs 1964. Die Welt ist alles, was ein Fall war. Seit 2009 veröffentlicht er Geschichten, Romane, Essays und Theaterstücke, die davon grundiert sind, was er in seiner Berufspraxis erlebte. Sie führen zu menschlichen Abgründen.

Die Art, mit der er herauspräpariert, wie Menschen zu Tätern geworden sind, hat Schirach weltweit zu einem Erfolgsautor neben dem üblichen Buchbetrieb gemacht. Seine erfahrungssatte Prosa ist anders und beglaubigter als die sonstiger Autoren. „Kaffee und Zigaretten“ heißt ein neuer Band, in dem Schirach etwas deutlicher als sonst von sich selbst spricht – in 48 Texten, die mal wenige Zeilen lang sind, mal ein paar Seiten. Ein geringer Teil davon ist bereits vorab erschienen, und in der Summe ergibt das ein leicht lesbares, vieles erklärendes und produktiv verstörendes Buch.

Dezenter Stil

Wieder ist da kein Wort zu viel, und Metaphern gibt es schon gar nicht. Schirach ist ein dezenter Stilist. Die Ereignisse sind groß und verunsichernd genug. In seinen mit äußerster Lakonie hingebreiteten Alltagsbeobachtungen und -verdichtungen erzählt er immer wieder neu und anders, wie irgendwie das Fass übergelaufen ist.

Dabei trägt ihn die Überzeugung, dass der Rechtsstaat eine große zivilisatorische Idee der Menschheit ist. Mit ihm kann man den Schwächeren schützen, die Achtung vor dem Nebenmenschen bewahren und etwas für die Würde des Angeklagten tun. Vor diesem Hintergrund berichtet Schirach von dienstlichen und anderen Reisen, von Begegnungen mit Kollegen, Mandanten oder alten Bekannten, von Kunsterlebnissen, historischen Parallelen und geografischen Verschiedenheiten, von Partnerschaften, in denen irgendwann einer nicht mehr wollte, vom Bundesinnenminister Otto Schily, der das Recht auch gegen den Staat verteidigte und 1997 unter Tränen im Bundestag über die Verbrechen der Wehrmacht sprach, oder von Rauchern wie Helmut Schmidt, Jean-Paul Belmondo in Godards „Außer Atem“ oder sich selbst, der sein silbernes Zigarettenetui und das schwere Feuerzeug als edle Accessoires zum „Schutz gegen die Hässlichkeit und Brutalität der Welt“ bei sich trägt. Das war ja auch zu lernen vom Überlebenden Imre Kertész, der eine Wohnung über der Kanzlei hatte: Es geht darum, die Form zu wahren als letzten Halt.

Gedichte als Gefährdung

Überhaupt war die Jugend, in der das Rauchen in den Cafés noch erlaubt war, wohl eine glückliche Zeit. Mick Jaggers „Emotional Rescue“ gab den Soundtrack, Romy Schneider und Alain Delon räkelten sich am Swimmingpool, und aus der Nachbarwohnung während eines Paris-Aufenthalts war zu hören, dass die Prostituierte aus dem Senegal bis in die Morgenstunden arbeitete.

Vorher hatte es das Zuhause gegeben mit Jagdhunden, alten Kastanien und Steinmauern um den Park, mit Fahrer und bemalten Seidentapeten. Dann bestand die Welt draußen aus einem Jesuiteninternat im Schwarzwald, einem Schlafsaal mit 30 Betten und nur kaltem Wasser. Und als er dem Pater erste Gedichte zeigte, meldete der seiner Mutter den Schutzbefohlenen als gefährdet. Nach dem frühen Tod des von der Familie getrennten Vaters endete unter dem Eindruck von zu wörtlich genommener Kleist-Lektüre ein Suizidversuch in erbrochenem Whisky.

Erwähnt wird Großvater Baldur von Schirach, Reichsgauleiter in Wien: „Vielleicht bin auch ich aus Wut und Scham über seine Sätze und seine Taten der geworden, der ich bin.“ Eins folgt in beeindruckender Detailschärfe auf das andere und nimmt unsere Verirrungen unter die Lupe, denn wir „müssen verstehen, wie wir wurden, wer wir sind. Und was wir wieder verlieren können.“

Wenn im Bundestag der Vorsitzende einer Partei die Nazischuld relativiert, weiß Schirach lapidar: „Das Recht schützt auch Menschen, die es verachten.“ Doch immer wieder bleibt der Blick für tröstende kleine Beobachtungen. Als ein Buchhändler dem Autor berichtet, aktuell seien Ausmalbücher für Erwachsene im Trend, freut dieser sich, als er im Schaufenster den treffendsten Titel für unsere Zeit zu entdecken glaubt: David Foster Wallace’ „Schrecklich amüsant – aber in Zukunft ohne mich“.

