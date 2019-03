Leichtfüßig zu gutem Ton

Was wäre der Film wohl ohne Geräusche? Was würde mit Atmosphäre, Stimmung und Dramaturgie so ganz ohne Ton geschehen? Eines ist klar, die Klangwelt ist fester Bestandteil des Films, sie wird vom Zuschauer jedoch häufig überhört. Nicht aber bei der Verleihung des Helene-Hecht-Preises sowie des Helene-Hecht-Nachwuchspreises im Mannheimer Museum Zeughaus.

Alle zwei Jahre werden damit von der Stadt Mannheim Frauen im Kunst- und Kulturbereich in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Zu Ehren der Tongestalterin und diesjährigen Helene-Hecht-Preisträgerin Ana Monte wird die oft vergessene Wichtigkeit des Tons in der Filmwelt unter Beweis gestellt und inspiriert eine bunte sowie unterhaltsame Moderation. Mit kleinen Spielen und einfallsreichen Ideen wird dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm ganz im Zeichen der diesjährigen Preiskategorie Film geboten.

„Wir Frauen können das auch“

Aber der Abend ist einem weiteren belangvollen Thema gewidmet: der Geschlechtergleichstellung. Bürgermeister Michael Grötsch macht in seiner Begrüßung auf das große Problem der Unterrepräsentation von Frauen in der Filmbranche aufmerksam. Besonders auf dem Gebiet der Tontechnik ist die Ungleichverteilung der Geschlechter erschreckend hoch. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Mannheim Zahra Deilami betont in ihrer darauffolgenden Rede außerdem die Rolle von Kunst und Kultur als Spiegel einer Gesellschaft. Sie hebt die Bedeutung des Helene-Hecht-Preises hervor, da er die bemerkenswerten Leistungen von Frauen auf eben diesem Gebiet sichtbar mache.

Die herausragende Arbeit der Preisträgerin Ana Monte, der Nachwuchspreisträgerin Laura Staab sowie von Amber Laurène Arundel, die eine lobende Erwähnung erhält, werden in den Lobreden betont. Diese halten die Jury-Mitglieder Sophie Charlotte Rieger und Silke Johanna Räbiger.

Nach der Preisverleihung bringt die Heidelbergerin Ana Monte in ihrer Danksagung das Motto des Abends perfekt auf den Punkt: „Guter Ton ist wichtig. Guter Ton ist machbar. Und wir Frauen können das auch.“ nik

