Leipzig zeigt Klinger

Hundert Jahre nach dem Tod Max Klingers zeigt das Leipziger Museum der bildenden Künste (MdbK) sowohl Werke des sächsischen Künstlers als auch von Weggefährten. So sind ab Donnerstag Skulpturen und Zeichnungen des französischen Bildhauers August Rodin ebenso wie Werke der Künstler Gustav Klimt und Käthe Kollwitz zu sehen.

Die Skulptur „Beethoven“ von Klinger, der 1857 in Leipzig geboren wurde, schafft eine Verbindung zu Beethoven. „Klinger 2020“ ist bis zum 14. Juni zu sehen. Danach soll sie anlässlich des Beethoven-Jubiläumsjahres in der Bundeskunsthalle in Bonn gezeigt werden (4. September 2020 bis 10. Januar 2021).

Das MdbK besitzt nach eigenen Angaben die weltweit umfangreichste Sammlung von Klinger. Sein Werk ist vornehmlich dem Symbolismus zuzuordnen. dpa

