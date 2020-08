Leise, irrlichternde Zwischentöne

Eine kleine Rückbesinnung sei noch gestattet, bevor wir uns in Handlung und Ausführung von Shakespeares „Was ihr wollt“ stürzen, das die Mannheimer Theaterakademie (ThaM) mit ihren Schülern als schillernde Sommerkomödie inszeniert: Im Original heißt das Stück „Twelfe Night, Or what you will“, was auf die letzte der geisterhaften Raunächte anspielt, an die sich die Karnevalszeit mit all ihren

