Lenny lässt Liebe regieren

Es startet mit einer Art Gebet: „Deliver me from loneliness / Deliver me from selfishness / Deliver me from brokenness / Deliver me so we can get it all together“, fleht Lenny Kravitz im ersten Refrain seines Konzerts in der zu zwei Dritteln gefüllten Mannheimer SAP Arena. Auf Deutsch: Erlöse mich von Einsamkeit, Selbstsucht, Gebrochenheit, so dass wir alles auf die Reihe bekommen können – in

...