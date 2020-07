Leon: Schreiben besser als waschen

Schreibt weiter: die US-amerikanische Autorin Donna Leon. © S. Willnow/dpa

Fans der Venedig-Krimis von Donna Leon (77) können auf Nachschub hoffen. „Es macht mir Spaß, die Bücher zu schreiben“, sagte Leon der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Freitag). „Falls es mir irgendwann keinen Spaß mehr macht, höre ich einfach auf. Dann geht Brunetti mit Band 67 eben in Rente, und damit hat sich’s. Noch habe ich aber Lust aufs Schreiben. Es ist auf jeden Fall besser, als die Wäsche zu machen.“ Aktuell ermittelt Commissario Brunetti in seinem 29. Fall: „Geheime Quellen“ führt den Polizisten in die Untiefen der venezianischen Wasserwirtschaft und der globalen Verschmutzung. dpa

