Les Brünettes veröffentlichen Video-Session

Mannheim.Das aus Mannheim stammende A-cappella-Frauen-Ensemble Les Brünettes nutzt im Lockdown, wie so viele andere Bands auch, das Internet als Präsentationsforum. In den Kangaroo Studios Karlsdorf trafen sich die vier Sängerinn Juliette Brousset, Stephanie Neigel, Julia Pellegrini und Lisa Herbolzheimer für eine Probe-Video-Session, um Pellegrinis Song „Adalina“ einzusingen. Der sehens- und hörenswerte Mitschnitt, der in atmosphärischem Schwarzweiss gedreht wurde, ist jetzt im Netz zu sehen und zeigt die ganze Virtuosität und betörende Klangpracht dieser Band.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.01.2021