Lesung in 50 Sprachen

Die Universität Frankfurt organisiert zum kommenden Buchmessen-Gastland Georgien einen ungewöhnlichen Lesemarathon. Am kommenden Donnerstagabend, 21. Juni, wird das georgische Nationalepos „Der Recke im Tigerfell“ in 50 verschiedenen Sprachen gelesen. Das übernehmen Studenten und akademische Mitarbeiter des Instituts für empirische Sprachwissenschaft, wie die Goethe-Universität mitteilte. Die Frankfurter Buchmesse findet vom 10. bis 14. Oktober statt.

„Der Recke im Tigerfell“, der 2013 ins Weltdokumentenerbe der Unesco aufgenommen wurde, stammt vom Dichter Schota Rustaweli aus dem 12./13. Jahrhundert. Es geht um eine Prinzessin im Orient, deren Vater sie aus politischen Absichten mit einem Prinzen eines anderen Landes verheiraten möchte.

In der Kaukasus-Republik ist das Werk jedem Schüler bekannt. Außer in der georgischen Sprache, die ein eigenes Alphabet besitzt, wird das Gedicht in Frankfurt auch unter anderem in Baskisch und Koreanisch gelesen. Die deutsche Version wird jeweils zusätzlich digital präsentiert.