Lesung mit Hintersinn

Die Show beginnt. Nicht nur im Allgäu, wo die Romanfigur Kluftinger zuhause ist, auch im Mannheimer Capitol. Die Liebhaber des Kriminalkommissars sind gekommen, haben es sich in den Sesseln bequem gemacht, und das ist nur der Anfang. Kaum ist es im Saal dunkel, und kaum betritt das Autorenduo Volker Klüpfel und Michael Kobr das Theater, wird heftig applaudiert und auf der Bühnenleinwand funkelt derweil ein prächtiges Feuerwerk. „Heut‘ wird gefeiert“, versprechen die beiden, und auf Klüpfels T-Shirt steht schon, wie das alles enden wird. „Primel“, wie Kluftinger zu sagen pflegt, oder ganz einfach „prima!“

Fünfzehn Jahre nach dem ersten gemeinsamen Krimi steht nun der 10. Fall des kauzigen Ermittlers an. Und das Titelbild des Buches verrät bereits, was sich die Allgäuer Schöpfer ausgedacht haben. Es geht um ein frisch aufgeschüttetes Grab und ein Holzkreuz, das mit Kluftingers Name beschriftet ist. Er wird doch nicht …

Zum Denken, was wäre, wenn, bleibt gar keine Zeit, denn Klüpfel/Kobr lehren nicht das Fürchten. Vielmehr versprühen sie nun ein abendfüllendes Feuerwerk an Possen und behaupten etwa, sie wollten die Daten von Kluftinger eigentlich gar nicht nennen. „Weil Name, plus Geburtsjahr, die Zugangsdaten zu unserem Geschäftskonto sind.“ Und überhaupt: Sie erzählen mehr als sie lesen. Wie das mit „Kluftinger 10“ weiter geht, fällt unter den Tisch, dafür albern sie, wie der „Klufti“ selbst, mit dem kleinen „Butzele“ herum, das den Kult-Kommissar zum Opa gemacht hat.

So witzig wie ein Kabarettabend

Eine brave Lesung ist das nicht. Hier sind Komödianten zu Gange, die ihre Anhänger zu lautstarken Lachstürmen bringen und selbst immer mehr in Fahrt kommen. Und weil „Kluftinger 10“ nicht nur ihr neuester Roman, sondern auch die eigene, gemeinsame Vergangenheit ist, denken sie noch einmal laut über ihre Anfänge nach. Ob Thriller oder Liebesgeschichten, einen Science-Fiction-Roman oder einen Lyrik Band, „damals wäre noch alles möglich gewesen“, sagen sie. Und natürlich lesen, nein, spielen Klüpfel/Kobr, was sie nie wirklich geschrieben haben. Die Fans amüsieren sich köstlich, sie kennen die klugen Anspielungen, und sie wissen auch, dass es so nicht kam. Dafür kam „Kluftinger“ und seine komödiantische Show ins voll besetzte Capitol. Primel!

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.11.2018