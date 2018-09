Lesung mit Karen Duve

Die Erfolgsautorin Karen Duve gastiert am Donnerstag, 27. September, um 20 Uhr mit ihrem Buch „Fräulein Nettes kurzer Sommer“ in der Stadtbücherei im Falkenhaus.

Fräulein Nette ist eine Nervensäge, 23 Jahre alt, heftig, störrisch und vorlaut. Sie ist das schwarze Schaf, das nicht in die Herde ihrer adligen Verwandten passen will. Wenn die Künstlerfreunde ihres Onkels über Kunst und Politik sprechen, mischt sie sich ein. Die Männer fürchten sich vor ihrer spitzen Zunge und ihrem scharfen Verstand. Ihr Name ist Annette von Droste-Hülshoff. In ihrem grandiosen Roman erzählt Karen Duve gnadenlos realistisch und mit trockenem Humor von der Liebes- und Lebenskatastrophe der jungen Dichterin, die sich nicht anpassen will.

Karen Duve, geboren 1961, wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Ihre Romane „Regenroman“, „Dies ist kein Liebeslied“, „Die entführte Prinzessin“ und „Taxi“ waren Bestseller und wurden in 14 Sprachen übersetzt. 2011 erschien ihr Selbstversuch „Anständig essen“, 2014 ihre Streitschrift „Warum die Sache schiefgeht“. Die Verfilmung des Romans „Taxi“ kam 2015 in die Kinos. Zuletzt sorgte sie mit dem Roman „Macht“ für Aufruhr und wurde 2017 mit dem Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor ausgezeichnet.

