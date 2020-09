Lesung zum Erzählwettbewerb des "Mannheimer Morgen" beschließt Fortsetzung von "Jetzt erst recht!"

Das Mannheimer Kultur-Festival „Jetzt erst recht!“ erhält eine Zugabe. Es wird verlängert und zieht in den beiden letzten Septemberwochenenden von der Seebühne in den Museumsgarten des Zeughauses der Reiss-Engelhorn-Museen in C 5. Das gaben die Veranstalter Peter Baltruschat und Torsten Riehle am Dienstag bekannt. Die Reihe endet nun am 26. September mit einer Lesung der Siegertexte von

...