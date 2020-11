Lesungen abgesagt

Aufgrund der geltenden Pandemie-Regelungen können im November keine literarischen Veranstaltungen des Literaturhauses Heilbronn stattfinden. Dies betrifft nicht nur die Termine der Reihe „Debüt am See“, sondern auch die geplanten Lesungen zu Werken von Arnold Stadler in Kooperation mit der Evangelischen Erwachsenenbildung, die Buchpremiere von Oliver Maria Schmitt, die Klanginstallation von Lothar Heinle und die LiteraTour 2020.

Abgesagt sind auch die Vorträge von Aleida Assmann am 26. November und Hans-Ulrich Gumbrecht am 10. Dezember in der Sparkasse. Literaturhauschef Dr. Anton Knittel will die Veranstaltungen wenn möglich nachholen. „Die bisher geplanten Veranstaltungen mit Ralph Dutli am 2. Dezember und Deniz Ohde am 13. Dezember sollen – wenn möglich – stattfinden.“ pm

