Lesungen zum Start in die neue Saison

Die neue Saison der Clingenburg-Festspiele startet bereits in diesem November mit einem Winter-Programm, das die Zeit zwischen den Festspielen verkürzen soll. Auf dem Programm stehen zunächst Lesungen des Intendanten Wolfgang Hofmann. Die Planungen für die Festspiel-Saison sind in vollem Gang. Doch noch bevor sich im nächsten Sommer die Tore der Burgruine in Klingenberg öffnen, gibt es erste Appetithäppchen, die Lust auf kommendes Theater machen sollen.

Wolfgang Hofmann, der Intendant der Festspiele, liest die schönsten Geschichten und Gedichte zur Winter- und Weihnachtszeit.

Der bereits zur Tradition gewordene Winterzaubermarkt in der Paradeismühle in Röllfeld lädt dazu ein, sich auf die Vorweihnachtszeit einzustimmen. Die Lage, umgeben von Wiesen und Wald, abseits jeglichen Trubels, mit den geschmückten Buden und zahlreichen Lichterketten und Illuminationen bietet eine romantische und vorweihnachtliche Atmosphäre. Grund für Wolfgang Hofmann, kleine und große Zuhörer mit besonderen Lesungen zur Winter-Weihnachtszeit zu erfreuen: Am Samstag, 24. November, stehen um 15 Uhr Gedichte und Geschichten für Kinder ab sechs Jahren auf dem Programm. Der Eintritt frei. Um 19 Uhr gibt es dann Gedichte und Geschichten für Erwachsene. Eintrittskarten sind an der Abendkasse erhältlich und im Vorverkauf in der Tourist-Information in Klingenberg am Main. Beim Kathreinermarkt am Sonntag, 25. November, gibt es ab 13 Uhr ein buntes Markttreiben in der Klingenberger Altstadt unter dem Motto „Ein stiller Markt, der Herzenswünsche erfüllt“. Im Zusammenhang damit veranstaltet der Verein Kunstraum in Churfranken eine Mitglieder-Jahresausstellung, beginnend mit einer Vernissage am 24. November um 19 Uhr in der Galerie Löw-Haus. Dort liest der Intendant der Clingenburg-Festspiele, Wolfgang Hofmann, Gedichte und Geschichten zur Winter-Weihnachtszeit. Am 25. November um 15 Uhr findet eine Lesung für Kinder ab sechs Jahren, im Löw-Haus statt. Der Eintritt ist frei.

