Letzte Führungen durch Ausstellung

Zum Abschlusswochenende der Ausstellung „Gewächse der Seele – Pflanzenfantasien zwischen Symbolismus und Outsider Art“ bietet das Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen zwei Führungen an. Besucher haben am Samstag, 3. August, um 15 Uhr Gelegenheit, einen Einblick in die Schau zu erhalten.

Kuratorin Julia Nebenführ führt durch die Präsentation, die Werke des Symbolismus und Surrealismus Arbeiten von Außenseitern gegenüberstellt. Die Teilnahme kostet am Samstag 3 Euro bei freiem Museumseintritt. Am letzten Tag der Ausstellung, am Sonntag, 4. August, führt Kunsthistorikerin Ursula Dann von 15 bis 16 Uhr noch einmal durch die Schau. Die Kosten hierfür sind an diesem Tag im Museumseintritt von 7 Euro enthalten. see

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.07.2019