Leuchten wie im Bauhaus

Sicherheitsvorkehrungen für die berühmte Bauhaus-Leuchte: Das Team des Wilhelm Wagenfeld Hauses in Bremen hat die Design-Ikone mit der mundgeblasenen Opalglaskugel und dem zylindrischen Schaft hinter Glas inszeniert. Es handelt sich um das Unikat von 1924, das der junge Bauhaus-Student Wilhelm Wagenfeld (1900-1990) seinen Eltern geschenkt hatte. Die für das Maschinenzeitalter entworfene Tischleuchte besticht durch geometrische Formen und Licht wie bei Vollmond – und war wegen der aufwendigen Handarbeit schon damals für viele unerschwinglich.

In Weimar weiterentwickelt

Anlässlich des 100. Bauhaus-Jubiläums zeigt das Wilhelm Wagenfeld Haus von diesem Freitag an die Ausstellung „Wilhelm Wagenfeld: Leuchten“. Zu sehen sind, neben Filmen und historischer Werbung, mehr als 70 Leuchten von der Bauhaus-Zeit bis zu Objekten heutiger Designer. „Bei uns gibt es kein Best-of Bauhaus. Leitgedanke ist vielmehr, wie sich Wagenfeld nach seiner Zeit in der Metallwerkstatt in Weimar weiterentwickelt hat“, sagte Museumsdirektorin Julia Bulk am Dienstag. Bis heute ist die Wagenfeld-Leuchte in der Designszene Thema. (Bis 27. Oktober) dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.05.2019